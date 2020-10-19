Беларусь и Китай договорились активизировать сотрудничество в области изобразительного искусства

19 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Осенняя выставка предметов искусства и живописи художников Китая и других стран, организованная корпорацией Poly Group, открылась в Пекине. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в КНР.

"По приглашению Poly Group в мероприятии приняли участие представители посольства Беларуси в Китае наряду с дипмиссиями России, Австрии и других стран", - отметили в белорусском загранучреждении.

Во время мероприятия состоялась встреча руководства посольства с генеральным директором подразделения компании Poly Culture Group Co., Ltd госпожой Ван Вэй. Стороны обменялись контактами и договорились активизировать сотрудничество для организации в Китае в рамках крупных мероприятий демонстрации предметов белорусского изобразительного искусства, обсудили перспективы сотрудничества по другим направлениям в сфере культуры.

China Poly Group Corporation является крупным китайским многопрофильным государственным конгломератом. Основные направления деятельности - недвижимость, индустрия развлечений и экспорт вооружений. Контрольный пакет акций China Poly Group принадлежит SASAC. Группа основана в 1984 году, штаб-квартира расположена в Пекине. Корпорация имеет большой опыт в организации выставок и аукционов предметов искусства, живописи в Китае и за границей, активно развивает и поддерживает театральное искусство и киноиндустрию, а также проекты международного сотрудничества в данных сферах.-0-