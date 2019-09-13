Беларусь и Китай снимут совместный фильм о хоккее

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" и крупная кинокомпания Китая снимут совместный фильм о хоккее. Об этом сообщил гендиректор киностудии Владимир Карачевский на третьем заседании комиссии по культуре белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы прорабатываем возможности совместного производства художественного фильма с крупной кинокомпанией КНР о хоккее и планируем, что первые съемки состоятся в декабре 2019 года в Беларуси, - рассказал гендиректор. - На сегодняшний день киностудия "Беларусьфильм" заинтересована в активном развитии и поиске новых форм культурного взаимодействия. Мы уверены, что одним из наиболее перспективных направлений может стать сотрудничество с кинопроизводящими компаниями Китая".

Гендиректор напомнил, что сотрудники киностудии приняли участие в международном семинаре по кино, телевидению и культурной индустрии, организованном компанией JSBCI в Нанкине, а также в международном коммуникативном семинаре для кинематографистов стран ШОС в Пекине. "Я также участвовал в Форуме по сотрудничеству кинопродюсеров Недели азиатского кино - 2019 и Конференции по диалогу между цивилизациями Азии. Общение с китайскими коллегами помогло нам определить конкретные возможности сотрудничества на всех этапах кинопроизводства, а также совместной работы для создания анимационного, документального и телевизионного кино", - сказал он.

Уже сейчас "Беларусьфильм" подписал ряд соглашений о сотрудничестве с некоторыми компаниями, занимающимися производством и распространением разнообразного киноконтента: это меморандум с Китайской кинематографической ассоциацией, соглашения о стратегическом сотрудничестве с ChongQing Film Group Co. Подписанные соглашения направлены на развитие китайской и белорусской киноиндустрии на территории обеих стран, обмен опытом в сфере популяризации достижений национального кинопроизводства, совместную работу по продвижению фильмов Китая и Беларуси на мировой арене.

Кроме того, картины "Беларусьфильма" приняли участие в китайском кинофестивале "Золотой петух и Сто цветов", на котором успешно прошел показ отечественного фильма "Тум-Паби-Дум" режиссера Вячеслава Никифорова. "Об импорте, распространении и продвижении данного фильма на всей территории КНР было подписано соглашение между "Беларусьфильмом" и одной из ведущих корпораций в Китае China Film Group Corporation, - подчеркнул Владимир Карачевский. - В данный момент нашей главной задачей является создание максимально привлекательной площадки для привлечения крупных китайских кинопроизводящих компаний. Для этого мы разрабатываем программу "Кино снимается здесь!" и рассчитываем получить поддержку государства на всех уровнях. Я уверен, что при слиянии культурных ценностей наших народов нам удастся создать новое направление современного кинематографа, которое, безусловно, заинтересует мировое сообщество".-0-