18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан планируют начать в 2021 году три совместных кинопроекта. Об этом рассказал генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский сегодня после переговоров с представителями Национального агентства "Узбеккино" и киностудиями Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году частные узбекские киностудии при поддержке "Узбеккино" планируют начать съемки нескольких фильмов на территории Беларуси, для которых "Беларусьфильм" предоставит свои услуги. "Сегодня киностудия принимает у себя представителей трех узбекских картин. Это фильм режиссера Акбара Бектурдиева "Узбечка" о девушке-снайпере, 90% которого планируется снять в Беларуси. Вторым проектом станет кинокартина о Джизакском восстании 1916 года, в Беларуси запечатлеют некоторые эпизоды военных сцен и питерских экстерьеров и интерьеров к нему. Кроме того, мы обсудили вопрос совместного производства еще одной истории. Она о Герое Советского Союза узбеке Мамадали Топвалдыеве, который воевал с фашистскими оккупантами в глубоком тылу как белорусский партизан", - подчеркнул гендиректор белорусской киностудии.

"Фильмы, которые мы начнем создавать, будут укреплять мощный дружеский фундамент, который уже существует", - заявил генеральный директор Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

По словам Владимира Карачевского, сотрудничество в создании фильмов, участие в фестивалях, обмен опытом дают развитие кинокультуре и деловым отношениям как между киностудиями, так и между странами.

Съемочные группы будущих кинокартин во время пребывания в Беларуси посетят локации для съемок в Минске, Гомеле, Бобруйске, Бресте, на натурной площадке киностудии.

"До недавнего времени последним совместным кинопроектом между Беларусью и Узбекистаном была кинокартина "Незабытая песня" производства СССР 1973 года режиссера Равиля Батырова. Знакомство начали возобновлять с 2017 года, возможно, это связано с интересом к кино на самом высоком уровне", - рассказал Владимир Карачевский.

За 2020 год при участии киностудии "Беларусьфильм" на территории Беларуси были сняты военные эпизоды узбекских кинокартин "Илхак" режиссера Джахонгира Ахмедова о трагической истории Зульфии Закировой, которая потеряла на войне пятерых сыновей. Лента с успехом была показана по всем телеканалам Узбекистана 9 мая 2020 года. Вторым проектом стал фильм "Мерос" (Наследие) режиссера Хилола Насимова. В нем рассказывается история древней дружбы, единства традиций и верований узбекского и казахстанского народов. Последняя кинокартина "Весна любви" режиссера Ибрагима Расулова показывает детство и творчество поэта и политического деятеля Хамида Алимджана. Две последних картины еще не вышли в прокат.

"Узбекские коллеги высоко оценили профессионализм белорусских актеров, творческих и технических специалистов", - добавил Владимир Карачевский.-0-