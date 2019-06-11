Беларусь и Узбекистан создадут совместный фильм к 75-летию Великой Победы

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусьфильм" и "Узбекфильм" снимут художественный фильм "Ойджамол", приуроченный к 75-летию Великой Победы, сообщил генеральный директор национальной киностудии Владимир Карачевский после подписания меморандума о сотрудничестве двух киностудий, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году во время проведения Дней белорусского кино в Узбекистане кинематографисты двух стран пришли к выводу, что пора возобновлять отношения и начинать создавать совместные картины. Сегодня в Беларусь приехала делегация из Узбекистана для подписания меморандума и обсуждения положения о съемках совместного фильма.

Лента расскажет о простой узбекской труженице села, воспитывающей троих сыновей. Литературный киносценарий художественного фильма "Ойджамол" написан на основе одноименного документального романа Бахадыра Умурзакова. События ленты происходят в период с 1935 по 1991 годы в разных странах Советского Союза и рассказывают о судьбе людей, которым довелось пройти много испытаний.

"Я считаю, здорово, что мы начинаем возобновлять наши отношения. Ведь в Узбекистане тоже начали заниматься возрождением собственной киноиндустрии, - отметил Владимир Карачевский. - В будущем фильме, к слову, основанном на реальных событиях, будет активно использоваться база "Беларусьфильма" - и натурплощадки, и павильоны, реквизиты, костюмы, оружие, и, безусловно, артисты. Поэтому белорусский след в этом фильме будет немалый. Тем более в ленте будут отражены военные события, происходящие в Беларуси. Этой картиной мы положим начало долгосрочному сотрудничеству. Надеюсь, что в будущем мы создадим не только художественный фильм, но и документальный, и анимационный".

Делегацию из Узбекистана возглавляет директор киностудии Фотих Джалалов. "Кино не имеет наций и границ. Поэтому этот меморандум послужит не только нам, но и тем, кто в будущем будет продолжать начатую нами работу, - сказал он. - Надеюсь, данный проект укрепит нашу дружбу".

"Актерский состав "Ойджамол", скорее всего, будет состоять наполовину из белорусов и наполовину из узбеков, - сказал начальник управления киноиндустрии киностудии "Узбекфильм" Адбувахид Ахмедханов. - "Другие специалисты белорусской киностудии тоже будут задействованы во время съемок, потому что у вас много хороших профессионалов".

Планируется, что съемки на "Беларусьфильме" пройдут в октябре-декабре. Затем за два-три месяца на "Узбекфильме" лента будет смонтирована. И накануне Дня Победы 2020 года состоится одновременная премьера в двух странах.-0-