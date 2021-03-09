Беларусь на "Евровидении" представит группа "Галасы ЗМеста"

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на конкурсе песни "Евровидение-2021" представит группа "Галасы ЗМеста". Такая информация размещена в Telegram-канале АТН, сообщает БЕЛТА.

Песенный форум пройдет в Роттердаме.

Как сообщалось, Европейский вещательный союз (EBU) вместе с голландскими вещательными компаниями и организаторами конкурса песни "Евровидение" решили провести конкурс в этом году в новом формате. Новые правила проведения конкурса в Роттердаме связаны с эпидемиологической ситуацией и распространением коронавирусной инфекции.

Всем участникам конкурса песни "Евровидение" рекомендуется соблюдать карантин в течение 5 дней до вылета в Нидерланды и иметь справку с отрицательным результатом на COVID-19, полученную не позднее чем за 72 часа до вылета. Оказавшись в Нидерландах, делегации должны оставаться в своих отелях, за исключением случаев, когда они едут на арену Роттердама Ahoy Arena для репетиций, живых выступлений и других мероприятий, связанных с программой. Каждый, кто работает на Ahoy Arena, включая команду, артистов и прессу, будет регулярно проходить тестирование в специальном помещении рядом с ареной.

Количество человек в каждой делегации будет сокращено. На площадке смогут присутствовать не более 500 журналистов, а еще 1 тыс. сможет работать в онлайн-пресс-центре.

Пока неизвестно, смогут ли на конкурсе в мае присутствовать зрители.-0-