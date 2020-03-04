Беларусь получила статус наблюдателя в соглашении о культурных маршрутах Совета Европы

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила статус государства-наблюдателя в соглашении о культурных маршрутах Совета Европы. Об этом БЕЛТА сообщила региональный пресс-секретарь Совета Европы Татьяна Баева.

"С 1 марта 2020 года Беларусь имеет статус наблюдателя в Расширенном частичном соглашении о культурных маршрутах Совета Европы. На сегодняшний день это соглашение насчитывает 33 государства-члена и одно государство-наблюдатель - Беларусь", - отметила Татьяна Баева.

Статус наблюдателя предоставляется сроком на один год и не предполагает финансовых взносов со стороны государства. Управляющий совет Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах предоставил этот статус Беларуси в ответ на запрос от 12 февраля, направленный министром иностранных дел Владимиром Макеем.

В настоящее время существует 38 сертифицированных Советом Европы культурных маршрутов, которые охватывают различные направления европейской истории и наследия. Многие из них проходят через Беларусь. Среди них "Путь викингов", "Еврейское наследие", "Путь барокко", "Европейский путь цистерцианских аббатств", Via Regia. Однако пока Беларусь подключена только к двум из них - "Еврейское наследие" и Via Regia.

"У Беларуси большой потенциал для того, чтобы подключиться к многим другим сертифицированным маршрутам, а также для создания новых маршрутов, непосредственно связанных с культурным наследием страны в европейской перспективе", - отметил исполнительный секретарь РЧС и директор Европейского института культурных маршрутов Стефано Доминиони.

Беларусь ратифицировала Европейскую культурную конвенцию в 1993 году и с этого момента широко сотрудничает с Советом Европы в области культуры.-0-