Беларусь представлена во всех списках наследия ЮНЕСКО - Макей

23 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь является участницей основных конвенций ЮНЕСКО в области культуры и представлена во всех списках наследия организации. Важность этого отметил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на расширенном заседании Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, посвященном 65-летию участия Беларуси в данной организации, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на тот факт, что у Беларуси есть серьезные наработки в области естественных наук, биоэтики, философии. "Нам есть чем гордиться в области образования, но есть и к чему стремиться с учетом стремительного развития информационных технологий", - убежден Владимир Макей.

Он подчеркнул важность того, что Беларусь внедряла у себя наилучшие примеры в области использования ИТ-технологий в образовании. "Рассчитываем и впредь на поддержку в этом вопросе Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании", - сказал глава МИД.

"Развитию науки в нашей стране традиционно уделяется большое внимание. Вопросы укрепления научно-технического потенциала страны, эффективного внедрения инноваций для устойчивого социально-экономического развития государства находятся в фокусе внимания Президента и правительства Беларуси", - подчеркнул министр.-0-