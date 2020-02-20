Беларусь представляет свои издания на Вильнюсской книжной ярмарке

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские книгоиздатели и полиграфисты принимают участие в XXI Вильнюсской книжной ярмарке, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

В этом году на ярмарке представлено 358 экспонентов из 9 стран. В течение четырех дней в пяти тематических выставочных залах пройдет более 400 мероприятий - презентации, автограф-сессии, творческие мастерские, дискуссионный клуб, выставки книжных иллюстраторов.

На национальном стенде Беларуси представлены книжные новинки, тематические издания, посвященные Году малой родины, 75-летию Великой Победы, произведения классиков белорусской литературы. В день открытия стенда состоялась презентация книги "99 знаменитых мест Беларуси" издательства "Адукацыя і выхаванне".

XXI Вильнюсская книжная ярмарка проходит в выставочном центре "Литэкспо" с 20 по 23 февраля. Это крупнейший в странах Балтии книжный форум, который сопровождает деловая и культурная программы, встречи с авторами, концерты, художественные экспозиции, кинопрограмма. На выставке работает литературное кафе, библиотека и букинистический пассаж.-0-