Беларусь презентовала свои культурные маршруты на форуме в Санкт-Петербурге

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь презентовала свои культурные маршруты на международной конференции "Культурные маршруты славянского мира на карте Европы" на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Программа "Культурные маршруты" была принята Советом Европы в 1987 году для сохранения наследия и разнообразия разных стран, продвижение идеи культурных обменов. Совместные маршруты выступают в качестве каналов для международного диалога и содействуют расширению знаний о Европейской культурной идентичности.

В настоящее время существует 38 сертифицированных Советом Европы культурных маршрутов, которые охватывают различные направления европейской истории и наследия. Многие из них проходят через Беларусь. Среди них: "Путь викингов", "Еврейское наследие", "Путь барокко", "Европейский путь цистерцианских аббатств", Via Regia. "Программа объединяет более 30 государств, которые подписали расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах. Наша страна также планирует в скором времени присоединиться к этому проекту", - рассказал во время своего выступления министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

Он отметил, что Беларусь обладает значительным потенциалом с точки зрения обогащения регионального межкультурного сотрудничества. Сегодня в стране насчитывается более 15 тыс. объектов, которые имеют историческое, культурное и художественное значение, 5,5 тыс. из них включены в Государственный список историко-культурных ценностей. На территории страны также находится большое количество памятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей мировой истории и культуры таких, к примеру, как Адам Мицкевич, Федор Достоевский, Симеон Полоцкий, Марк Шагал, Надя Леже, Казимир Малевич.

"Беларусь, ее культура и духовное наследие являются одним из важнейших элементов в формировании и укреплении культурных идентичностей в Центральной и Восточной Европе, самобытными фрагментами в сложной мозаике европейской культуры", - сказал министр.

Юрий Бондарь обратил особое внимание, что в Беларуси ведется большая работа по реставрации и восстановлению историко-культурного наследия. В деле сохранения культурного наследия Беларусь активно сотрудничает с Латвией, Литвой, Польшей, Россией и Украиной. "Белорусское государство не словом, а делом доказывает свою приверженность и далее оставаться своеобразным культурным мостом в Европе, становясь важной площадкой не только политического, но и межкультурного диалога", - подчеркнул он.

Беларусь - активный участник Конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия. В прошлом году в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества был включен Будславский фест, который ежегодно привлекает более 30 тыс. паломников из Беларуси и соседних стран. "В этом году на рассмотрение Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО направлено досье по элементу "Культура бортничества Беларуси и Польши", подготовленное совместно с Польшей", - добавил министр.-0-