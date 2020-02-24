24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь примет участие в Латвийской книжной выставке, сообщили БЕЛТА в ОАО "Белкнига".

Международный выставочный центр Кипсала в Риге с 28 февраля по 1 марта станет вдохновляющим городом книг, местом встречи писателей, переводчиков, издателей и читателей. Широчайший спектр своей новейшей продукции предложат латвийские и зарубежные издательства. В этом году в Латвийской книжной выставке примут участие более 100 предприятий из 8 стран - Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси, России, Турции, Франции и Украины.

На белорусском стенде, организаторами которого выступили Министерство информации и Союз издателей и распространителей печати, будут представлены новинки белорусского книгоиздания - это более 500 книжных наименований различной тематики. Особое внимание будет уделено темам 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Года малой родины.

На стенде также будут проходить постоянные презентации книжных новинок издательств "Беларусь", "Мастацкая літаратура", "Белорусская Энциклопедия им. П.Бровки", "Вышэйшая школа", а также книг-победителей национального и международного конкурсов "Искусство книги". 29 февраля на стенде состоится встреча с популярной белорусской писательницей Натальей Батраковой, во время которой автор представит посетителям выставки и гостям стенда свою дилогию "Миг бесконечности". К слову, последняя книга дилогии - "Бесконечность любви, бесконечность печали. Книга вторая" - стала абсолютным лидером продаж сети магазинов "Белкнига" в 2019 году.-0-