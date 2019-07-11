Беларусь станет почетным гостем Московской международной книжной выставки-ярмарки

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь станет почетным гостем XXXII Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет с 4 по 8 сентября на ВДНХ. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

На коллективном стенде "Книги Республики Беларусь" будут представлены лучшие образцы белорусского книгоиздания, пройдут презентации издательских проектов, посвященных знаковым событиям - Году малой родины, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также совместных проектов писателей Беларуси и России.

Кроме того, на различных площадках Москвы запланировано проведение семинаров, профессиональных переговоров, встреч с авторами. Одним из основных мероприятий станет круглый стол, посвященный вопросам сотрудничества в сфере взаимных переводов, публикаций и изданий.

Белорусская делегация примет участие в церемонии награждения лауреатов Международного конкурса государств - участников СНГ "Искусство книги", на котором белорусские издания были отмечены 20 дипломами во всех объявленных номинациях, в том числе высшей наградой конкурса - Гран-при. Во время выставки планируется также передача комплекта книг белорусских издателей Федеральной национально-культурной автономии "Белорусы России".

Организаторами Московской международной книжной выставки-ярмарки являются Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям России, а также государственное предприятие "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок".-0-