Беларусь в статусе почетного гостя участвует в Московской книжной ярмарке

4 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларуси предоставлен статус почетного гостя на XXXII Московской международной книжной выставке-ярмарке, которая открылась сегодня в российской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка-ярмарка развернулась в одном из самых крупных павильонов ВДНХ. В нынешнем году в ней участвуют книгоиздатели из 33 стран, которые привезли почти 100 тыс. наименований литературы. Ярмарка продлится по 8 сентября.

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