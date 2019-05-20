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Беларусь впервые приняла участие в китайском проекте "Музыка мира"

Культура 20.05.2019 | 17:14
Фото посольства Беларуси в Пекине
Фото посольства Беларуси в Пекине

20 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь впервые приняла участие в китайском проекте "Музыка мира" Национального центра исполнительских искусств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пекине.

Республику представил коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусства "Ветах". Коллектив создан в 1997 году Вячеславом Калацеем из профессиональных музыкантов и молодежи Минска как постфольклорная группа смычковой и дударской музыки и пения, ориентированных на аутентичную традицию Беларуси. Бытовой танец от этнохореолога Николая Козенки стал "третьим китом", на котором основывается репертуар коллектива. За время существования ансамбль выступал на престижнейших площадках Беларуси и за рубежом, играл в большинстве стран Европы от Днепра до Атлантики.

Перед началом выступления Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый отметил, что в мировую культуру белорусское музыкальное искусство вошло как яркое и самобытное явление. Страна впервые показала народное музыкальное и танцевальное искусство в проекте "Музыка мира" в рамках Года образования Беларуси в Китае.

Данный проект существует с 2010 года и направлен на развитие межкультурных обменов и популяризацию музыкального искусства народов мира. Организовано уже более 120 выступлений. Ранее участие в проекте приняли Бразилия, Испания, Монголия, Румыния, Республика Корея, Южная Африка, Эстония и многие другие страны.-0-

Фото посольства Беларуси в Пекине

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Теги
Беларусь-Китай, музыка
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