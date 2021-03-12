"Беларусьфильм" до 2024 года планирует выпустить пять мультфильмов

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аниматоры Национальной киностудии "Беларусьфильм" работают над пятью мультфильмами. Об этом рассказал директор студии анимационных фильмов "Беларусьфильма" Игорь Галиновский во время творческой встречи, посвященной 50-летию белорусской анимации, передает корреспондент БЕЛТА.

"В апреле мы сдадим фильм о Минском гетто "263 ночи" режиссера Ирины Тарасовой. Кроме того, работаем над четырьмя проектами, каждый из которых по-своему интересен. Так, летом будет готова "Прелюдия и фуга" Игоря Волчека. Хороший легкий обучающий мультфильм "Про Диди" Ирины Тарасовой для детей дошкольного возраста сдадим этой осенью. В 2022 году будет представлена лента о гномиках "Где качались тихо ели" Елены Петкевич. Полнометражный фильм "Песня Сирин" Елены Туровой - это долгоиграющий проект, работу над которым планируется завершить к 2024 году. Здесь мы впервые затрагиваем такую тему, как мифология славянских государств. Думаю, это будет интересно не только в Беларуси, но и в России, Украине, Польше, Чехии. Он будет выполнен в смешанной технике: сочетание 2D и 3D", - рассказал Игорь Галиновский.

Выступая с приветственным словом, генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский напомнил, что до пандемии на киностудии регулярно организовывались встречи киноклуба, где была возможность общаться с людьми, имеющими непосредственное отношение к истории белорусского кино: операторами, режиссерами, сценаристами, искусствоведами. "Спустя год мы возвращаемся к этому формату. Цикл киноклубов было решено открыть именно с белорусской анимации, которая в этом году отмечает 50-летний юбилей", - сказал он.

По его словам, в настоящее время киностудия выпустила свыше 250 анимационных картин в разной технике исполнения: кукольные, рисованные, перекладочные, сыпучие (песочные), пластилиновые, комбинированные. "В нашей копилке есть полнометражные ленты, детские сериалы. Работы белорусских аниматоров постоянно участвуют в международных кинофестивалях, где становятся обладателями престижных наград. Эти фильмы не только развлекают, но и обучают, воспитывают, рассказывают о белорусской истории. Палитра обширная, но лучше один раз посмотреть, чем рассказывать", - добавил Владимир Карачевский.

В свою очередь начальник управления по кинематографии Министерства культуры Алексей Безуглый отметил, что в непростое для "Беларусьфильма" время - в пандемию - было сделало все возможное для сохранения жизнеспособности предприятия. "Сегодня можно говорить о том, что Рубикон пройден и есть основания для оптимизма. В ближайшее время мы рассчитываем, что экономическое положение киностудии будет постепенно выравниваться. От лица министра культуры Анатолия Маркевича хочу выразить слова признательности за активную творческую и гражданскую позицию, передать работникам студии самые добрые пожелания - оптимизма, здоровья и удовлетворения от проделанной работы", - подчеркнул он.

"Белорусская анимация, благодаря усилиям редчайших и уникальных талантов, среди которых режиссеры Игорь Волчек, Ирина Кодюкова, Елена Турова, Александр Ленкин, Ирина Тарасова, выросла в культурный феномен. Это уже сложившееся явление в белорусской, европейской и мировой анимации, что подтверждается бесконечным перечислением призов самых престижных фестивалей и конкурсов. Безусловно, на это также повлияли системы образования и производства. Я действительно влюблена в этот вид искусства, потому что анимации подвластно все, в том числе выход на постижение колоссальных вершин человеческой мысли", - подчеркнула заведующая отделом экранных искусств филиала "Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы" Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН, кандидат искусствоведения, доцент Антонина Карпилова.

12 марта 1971 года режиссер-постановщик Владимир Голиков был приглашен для участия в создании первого анимационного фильма "Незнайка-поэт" под эгидой творческого объединения "Экран" на базе киностудии "Беларусьфильм". Считается, что с этого дня началось зарождение белорусской студии анимационных фильмов. Затем, с 1972 года, были созданы другие мультфильмы: "Два взгляда на одно и то же" и "Неудачник" - также в режиссуре Владимира Голикова.-0-