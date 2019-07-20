"Беларусьфильм" и "Ленфильм" готовят совместный анимационный проект к 75-летию Великой Победы

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский и генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин на полях VI Форума регионов в Санкт-Петербурге подписали соглашение о сотрудничестве компаний в кинопроизводстве, дистрибуции и продвижении проектов. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне белорусские и российские кинематографисты готовят совместные кинопремьеры, среди которых анимационный фильм "263 ночи". Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА гендиректор Национальной киностудии.

Владимир Карачевский напомнил, что "Беларусьфильм" и "Ленфильм" - две старейшие киностудии, которые объединяет общая история. "12 лет, с 1928 по 1939 годы, киностудия "Советская Беларусь" находилась в Ленинграде на канале Грибоедова, - пояснил он. - А "Ленфильм" снимал картины по произведениям о войне белорусских писателей, поэтому, можно сказать, сегодня мы являемся продолжателями традиций сотрудничества и совместной киножизни".

Гендиректор рассказал, что анимационная лента "263 ночи" - это пилотный проект двух студий. "В создании 13-минутного фильма участвуют как наши аниматоры, так и российские. У нас получится военная картина, в которой прозвучит и еврейская тема, и тема гетто, и тема страданий. Это интересный проект, который, я считаю, может иметь хорошую и фестивальную историю, и зрительскую", - отметил он.

Кроме того, подходят к завершению и съемки фильма "Судьба диверсанта" режиссера Дмитрия Астрахана, финансирование которого на 30% обеспечивает российская сторона. Готовится одновременный телевизионный прокат в двух странах. "Мы ожидаем, что этот фильм увидят не только у нас и Санкт-Петербурге, но и во всех странах постсоветского пространства. Мне очень хочется, чтобы эта картина понравилась зрителю, не оставила его равнодушным, это даст нам понимание того, что мы не зря работали", - поделился ожиданиями Владимир Карачевский.

На полях Форума регионов Беларуси и России руководство двух киностудий обсудило несколько идей для совместных фильмов, работа над которыми начнется в следующем году. "У нас есть шанс снять проект о нас и нашей совместной истории. Ведь в Санкт-Петербурге проживает большая диаспора белорусов, которые вносят весомый вклад в жизнь этого города, - сказал глава "Беларусьфильма". - И, как отмечал наш Президент, Беларусь и Санкт-Петербург очень похожи, потому что в годы войны нам пришлось не только сражаться, но и пережить большую беду: мы находились под оккупацией, а Ленинград - в тяжелейшей блокаде. Сегодня "Ленфильм" планирует фильм партизанской тематики, который готовы снимать на нашей киностудии и наших локациях. Я уверен, что сотрудничество с этой студией на Ниве принесет плоды как белорусской, так и российской стороне".

"Ленфильм" имеет мощную производственную базу: павильоны, склады с техникой, оборудованием, костюмами, реквизитом, а также собственные локации, натурплощадки, сценарные группы. "В настоящее время мы можем оказывать друг другу содействие как при создании собственных проектов, так и сторонних. Для меня важно это соглашение тем, что мы сможем объединить производственный и творческий потенциал двух студий - сценарный, режиссерский, операторский, потому что все мы нуждаемся в новых нестандартных подходах. А также сможем содействовать продвижению имиджа наших компаний на международном кинорынке и фестивалях", - подчеркнул Владимир Карачевский.

По его словам, соглашение с "Ленфильмом" также даст возможность повысить профессиональный уровень белорусских специалистов, восполнить их нехватку. "Ленфильм" является одной из немногих киностудий, где работают редкие специалисты по реквизиту, костюмам и декорациям. "Ленфильм" славится не только своей историей, но и своими мастерами. Я заинтересован в том, чтобы наши специалисты прошли стажировку в Санкт-Петербурге, изучили возможности системного оборудования, работу с компьютерной техникой и на съемочных площадках", - отметил гендиректор Национальной киностудии.

В этом году исполняется 20 лет Союзному государству. "Беларусьфильм" на протяжении всех лет сотрудничает с кинопроизводителями России. "Мы решили, что надо более активно работать не только на разовых проектах, но и развивать сотрудничество между киностудиями более плодотворно, что позволит создавать настоящие киношедевры, - сказал гендиректор. - Язык кино является мультикультурным и интернациональным, а кинопространство не имеет границ. И мы можем и готовы сотрудничать не только с Россией, но и с любой страной мира".-0-

Фото "Беларусьфильм"