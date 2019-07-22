"Беларусьфильм" организует киноклуб

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Национальной киностудии "Беларусьфильм" в сентябре начнет работать киноклуб, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор компании Владимир Карачевский.

"Два-три раза в месяц по четвергам на киностудии мы планируем организовывать творческие встречи с кинематографистами. Мы хотим, чтобы киносообщество начало общаться, это поддерживают и Союз кинематографистов, и Гильдия киноактеров Беларуси, - рассказал гендиректор. - Встречи до конца года будут посвящены истории белорусского кино и отечественным мэтрам, таким как Вячеслав Никифоров, Анатолий Алай, Игорь Волчек, Валерий Рыбарев. Их фильмы мы планируем представить в вузах, чтобы потом на встречу студенты и творческая молодежь пришли подготовленными. А с нового года начнем делать предпремьерные показы, встречи со сценаристами, режиссерами, операторами, актерами, питчинги и киноконцерты".

Владимир Карачевский рассказал также, что на сентябрь запланировано проведение I Совета директоров государственных киностудий постсоветских стран. "Мы с нашими коллегами из разных стран пообщались на фестивалях и решили, что пора налаживать сотрудничество. Ведь у нас много общего, в то же время у каждого есть свой опыт, ресурсы - творческие, производственные, свои проблемы, которыми стоило бы поделиться", - отметил гендиректор.

Среди приглашенных участников - представители "Кыргызфильма", "Узбекфильма", "Таджикфильма", "Казахфильма", "Грузия-фильма". Также предложено "Азербайджанфильму", "Сахафильму" и некоторым российским компаниям, в том числе "Ленфильму" и Киностудии Горького, присоединиться к международной встрече. Во время ее запланирована кинонеделя дружбы. "Мы хотим, чтобы каждая студия привезла по два своих фильма, представляющие их прошлую и новую истории, благодаря которым мы сможем презентовать каждую кинокомпанию, - поделился планами Владимир Карачевский. - Думаю, получится интересная встреча и содержательный разговор, потому что мы также пригласим киноведов, творческую общественность, представителей посольств. Но это будет и важная рабочая встреча, на которой обсудим законодательные аспекты в области киноиндустрии". -0-