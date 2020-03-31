"Беларусьфильм" предлагает пересмотреть онлайн классику отечественного кино

31 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" с 1 апреля будет размещать фильмы собственного производства в своих аккаунтах в социальных сетях и на официальном YouTube-канале, сообщили БЕЛТА на киностудии.

"Акция "Беларусьфильм" представляет..." продлится три недели. Мелодрамы, драмы, военные, семейные и документальные картины, мультфильмы - каждый сможет выбрать что-то интересное для себя, - рассказали на киностудии. - "Беларусьфильм" предлагает зрителям пересмотреть картины, ставшие классикой, и ближе познакомиться с отечественным кинематографом. Зрители смогут открыть для себя новых режиссеров и их работы: многие картины впервые появятся в открытом доступе в интернете".

Кроме того, к каждому фильму будет открыто обсуждение. "Любой желающий сможет поделиться своими впечатлениями о просмотренной картине, рассказать, какие темы в кинематографе его интересуют и почему, чего он ждет от нашего художественного кино и раскрытие каких проблем хотел бы видеть в документальном", - добавили на киностудии.-0-