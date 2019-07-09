"Беларусьфильм" представит свои картины на кинофестивалях Китая

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация посольства КНР в Беларуси во главе с советником Ло Чжаньхуэйем посетила национальную киностудию "Беларусьфильм" и вместе с ее генеральным директором Владимиром Карачевским обсудила возможность участия белорусских картин в китайских кинофестивалях, сообщили БЕЛТА на киностудии.

"За последние годы мы наладили сотрудничество с Китаем в области кинематографа, и наши отношения перешли из дипломатических в дружеские и деловые, - отметил Владимир Карачевский. - Две картины нашей киностудии - "Тум-Паби-Дум" Вячеслава Никифорова и "Следы на воде" Александра Анисимова - в прошлом году стали участниками 27 всекитайского кинофестиваля "Цзиньцзи и Байхуа" - "Золотой петух и Сто цветов" в городе Фошань. Нас пригласили поучаствовать и в этом году".

Фото киностудии "Беларусьфильм"

Кроме того, Владимир Карачевский рассказал о сотрудничестве с партнером киностудии - компанией "Эми Интернешнл". "Вместе с ними мы организовали проведение Дней китайского кино в Минске и смогли наладить отношения со многими китайскими компаниями и организациями кинематографа, - пояснил он. - Сейчас уже с двумя компаниями идет согласование по съемкам совместного фильма, также обсуждается участие в Международном кинофестивале острова Хайнань и Шанхайском международном кинофестивале".

Гостей провели по съемочным павильонам, познакомили с богатой историей киностудии и презентовали трейлер национального проекта "Купала", также организовали для них поездку на натурную площадку "Беларусьфильма", расположенную под Смолевичами. "Мы под большим впечатлением от белорусской киностудии. Надеемся, теперь наше сотрудничество будет развиваться еще активнее", - подчеркнул советник Ло Чжанхуэй.-0-