9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" приступает к съемкам детектива "В поисках ангела", сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Владимир Карачевский.

"Режиссер фильма - Игорь Четвериков, автор сценария - Валентин Залужный. Первые съемки пройдут в декабре в наших павильонах. Это такой психологический триллер, интересная детективная история, которая, надеемся, заинтересует не только белорусские, но и российские телеканалы. Пока не будем загадывать, посмотрим, что получится. Но в любом случае история сама по себе интересная", - отметил Владимир Карачевский.

По его словам, 2020-й будет для киностудии годом больших премьер. "Первой станет историко-приключенческая лента "Авантюры Прантиша Вырвича" по мотивам одноименного романа Людмилы Рублевской, снимает картину Александр Анисимов. Весной совместно с "Первой КиноВидеоКомпанией" мы должны представить сериал "Следы апостолов - 2" режиссера Сергея Талыбова. К 9 мая выйдет фильм "Судьба диверсанта", который снимаем с нашими российскими партнерами, режиссер Дмитрий Астрахан", - рассказал гендиректор.

Осенью следующего года ожидается премьера молодежного сериала "Иллюзии", режиссер-постановщик Иван Павлов. Весной киностудия представит альманах молодых режиссеров о Минске. "Готовим для зрителя анимационный мюзикл "Звезды седьмого неба" режиссера Елены Туровой. Плюс выйдут еще три анимационных сериала: "Тошка и его друзья", "Займальная азбука" и "Азбука опасностей". И, конечно же, надеемся от аниматоров получить интересные фестивальные работы", - сказал Владимир Карачевский.

В планах в следующем году приступить к созданию полнометражных анимационных лент. "В частности, планируем в 2020 году начать производство фильма "Песня Сирин" по сценарию - победителю молодежного конкурса, который проводила киностудия. Есть интересные предложения художественных и документальных фильмов по истории нашей страны. Работы хватит всем", - добавил глава "Беларусьфильма".

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