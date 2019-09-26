26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" проведет Неделю кинодружбы стран СНГ и Грузии с 1 по 9 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА на киностудии.

В Минске с 24 по 26 сентября проводился Совет директоров кинематографистов стран СНГ и Грузии. Его участники привезли в белорусскую столицу свои картины, которые будут продемонстрированы во время Недели кинодружбы. "У белорусского зрителя будет возможность бесплатно, но по предварительной записи, ознакомиться с работами государственных киностудий "Узбекфильм", "Грузия-фильм", "Казахфильм", "Кыргызфильм", "Таджикфильм", - рассказал гендиректор Национальной киностудии Владимир Карачевский. - Надеемся, что в дальнейшем и белорусское кино будет активно представлено в этих странах".

С кыргызским кино можно будет познакомиться через социальную драму "Завещание отца", затрагивающую тему миграции. Ее в 2016 году сняли режиссеры и сценаристы Дастан Жапар уулу и Бакыт Мукул. Фильм рассказывает о молодом человеке Азате, который 15 лет прожил с родителями в эмиграции в США. Но ему приходится вернуться в родное село после смерти отца, чтобы расплатиться с его долгами.

Картина "Ковчег" режиссера Мераба Кокочашвили, созданная в 2000 году студиями "Грузия-фильм" и "Грузинский Телефильм", расскажет, как после распада социалистического строя 40-летний вдовец Ника возвращает себе фамильную усадьбу в деревне и создает школу для детей с проблемами умственного развития. Сталкиваясь с непониманием общества, он продолжает бороться за право своих учеников быть его полноценными членами.

Таджикский кинематограф будет представлен фильмом 2016 года "Сон обезьяны" режиссера-постановщика Руми Шоазимова. Лента представляет собой мистическую сказку, экранизацию классического рассказа Уильяма Джейкобса "Обезьянья лапка". Привезенная из далекой восточной страны загадочная обезьянья лапка исполняет три желания очередного своего владельца. Однако древняя истина гласит: для того, чтобы получить желаемое, надо обязательно что-то отдать взамен.

В программе Недели кинодружбы заявлена военная история "Берлин-Аккурган" режиссера Зульфикара Мусакова, созданная на "Узбекфильме". В центре ее - события Второй мировой войны и мужество узбекского народа в эти годы. Это эпическая сага о времени, где перемешались истории жизни обычного человека - снайпера Кузибая, режиссера Всеволода Мейерхольда, актрисы Зинаиды Райх и вождей той эпохи Сталина и Гитлера.

"Казахфильм" имени Шакена Айманова привез в Минск сразу три ленты, и какую из них покажут зрителям - пока под вопросом. Картина 2019 года "Хранитель света" режиссера-постановщика Ермека Турсунова рассказывает о солдате, который возвращается с войны с подарком от спасенного старика-немца - старым кинопроектором с фильмами, с которыми он уже не расстанется до конца своих дней. Вторая премьера 2019-го - лента "Талан" режиссера Болата Калымбетова, в которой двое мальчиков остаются сиротами в тяжелое время голода и репрессий. Встреча друзей через несколько лет станет неожиданной для обоих. И третий фильм - "Шал" режиссера Ермека Турсунова, снятый в 2012 году. В центре сюжета - небольшая семья, состоящая из старика, невестки и внука, которые ведут обычную и ничем не примечательную жизнь в далекой степи. Им нельзя ссориться, нужно уметь прощать и важно усвоить степную мораль о необходимости делать добро и не ждать в ответ благодарности, о неспешном и несуетном течении времени без жажды наживы и богатств, о неприхотливости и самодостаточности.

"Беларусьфильм" покажет альманах "Война. Остаться человеком", снятый в 2018 году режиссерами-постановщиками Митрием Семеновым-Алейниковым, Дмитрием Федоровичем, Екатериной Тарасовой, Игорем Васильевым. "Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории нашей страны. Нет такого человека, которого не коснулись бы ее последствия. Альманах молодых кинематографистов "Война. Остаться человеком" - это четыре истории, где авторы переосмысливают вопросы нравственного выбора, главный из которых - можно ли остаться человеком в нечеловеческих обстоятельствах", - анонсировали представители киностудии.

Бесплатные киносеансы будут проводиться в просмотровом зале "Беларусьфильма".-0-