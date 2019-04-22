БелЭН презентовала книгу Геннадия Юшкевича о легендарной разведгруппе "Джек"

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу Геннадия Юшкевича "Последний из группы "Джек", посвященную героической истории легендарной разведывательной группы, которая действовала в Восточной Пруссии в 1944 году, презентовали в Национальном пресс-центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Повесть включена в книжную серию "Беларусь. Трагедия и правда памяти" издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки". "Все книги серии показывают героизм нашего народа, как он самоотверженно сражался за свою семью, род, город, деревню, землю. Победу ковали люди - непосредственные участники войны. Эту книгу можно сравнить с романом "Момент истины" Владимира Богомолова, - сказал директор издательства Владимир Андриевич. - Геннадий Юшкевич прошел через многие испытания, проявляя героизм и мужество в очень сложных условиях".

Автор книги был самым молодым участником разведгруппы. "Память о войне нельзя выбросить, как ржавые осколки, - отметил Геннадий Юшкевич. - Одно дело, посмотреть что-то по телевизору или смартфону, и совсем другое - прочитать книгу и каждую строчку пропустить через свое сердце - это остается в памяти. Моя судьба до 1941 года складывалась, как и у всех школьников. Но после бомбардировки Минска жизнь изменилась. Пережив смерть матери, которая погибла в застенках гестапо, 13-летним мальчишкой я стал партизаном. Это все изложено в книге. И я бы хотел, чтобы те, кто будет ее читать, почувствовали мое желание показать, что человек обладает безграничными возможностями, что никогда нельзя падать духом и проявлять малодушие. Всегда нужно быть убежденным, честным и справедливым перед своей Родиной и народом".

Книга "Последний из группы "Джек" издана при финансовой поддержке Министерства информации. "Большая часть тиража будет направлена в библиотеки, чтобы молодежь смогла познакомиться с этим удивительным произведением, а через него - с человеком легендарной судьбы, который, прибавив себе два года, был заброшен в логово гитлеровских оккупантов и собирал драгоценные сведения для войск Советской Армии. Очень важно, чтобы такие книги доходили до подрастающего поколения, чтобы память о подвиге и победе советских воинов в Великой Отечественной войне оставалась живой", - подчеркнул Владимир Андриевич.

По мнению директора БелЭН, повесть Геннадия Юшкевича может послужить основой для будущего сценария патриотического фильма о подвиге мальчишек и девчонок, внесших свой вклад в Победу.

Спецразведгруппа "Джек" действовала в глубоком тылу врага на территории Восточной Пруссии, в непосредственной близости от места расположения ставки Гитлера, куда она была заброшена ночью с 26 на 27 июля 1944 года. По декабрь разведчики передавали сведения о противнике, линии укреплений. После освобождения района, где работала группа, в штаб фронта возвратились только три разведчика, отбившиеся от группы во время боев и сумевшие укрыться от преследования. Всего во время войны на территории Восточной Пруссии действовали 186 советских разведгрупп, 90% их участников погибли или пропали без вести.-0-