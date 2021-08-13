Белгосфилармония объявила о приеме заявок на участие в конкурсе пианистов

Конкурсные
прослушивания пройдут в три тура: I и II - отборочные, III – финальный,
который состоится в сопровождении симфонического оркестра в Большом
зале Белгосфилармонии. К нему допустят не более шести участников.
В
состав жюри приглашены педагогические работники, видные мастера
музыкального искусства Беларуси и зарубежных стран. Оценивать
конкурсантов будут по 10-балльной системе по следующим критериям:
яркость исполнительской индивидуальности, точность передачи
стилистических особенностей исполняемых произведений, художественная
целостность исполнения, осмысленность, артистичность и техника
исполнения.
"Побороться
за призы могут сольные исполнители на фортепиано в возрасте от 16 до 30
лет включительно. Отправить заявку на участие можно до 15 сентября по
адресу: , организационный комитет международного конкурса пианистов "Минск-2021", Белгосфилармония либо на электронный адрес piano.contest@philharmonic.by.
Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры общественное объединение "Белорусский союз музыкальных деятелей".-0-