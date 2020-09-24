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Культура
24 сентября 2020, 16:11

Белгосфилармония откроет новый сезон в Международный день музыки

Фото из архива
Фото из архива

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие 83-го сезона Белорусской государственной филармонии пройдет в Международный день музыки 1 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связей с общественностью учреждения.

"Концерт к открытию 83-го сезона будет не первым после длительного перерыва. Однако 1 октября станет незабываемым праздником музыки и прекрасным началом нового филармонического года. Идея отметить Международный день музыки громким открытием сезона, объединив 4 коллектива и 11 солистов на родной сцене, принадлежит генеральному директору Белгосфилармонии Александру Никите. Он впервые будет открывать сезон в должности руководителя учреждения. По-настоящему радостным гала-концерт получится, если мы будем вместе: прекрасная музыка, выдающиеся исполнители и любимые слушатели, которые продолжили поддерживать филармонию во время изоляции", - отметили организаторы.

В первом отделении слушателей ждет выступление Государственного камерного оркестра под управлением главного дирижера - заслуженного артиста России Евгения Бушкова. Партнером оркестра будет Государственный камерный хор Беларуси под управлением художественного руководителя - заслуженной артистки Беларуси Натальи Михайловой. Впервые в Беларуси прозвучат оригинальные Вариации Бельгийского корифея скрипичной музыки Эжена Изаи, сочиненные на знаменитую тему 24-го Каприса Н. Паганини. Центральным произведением отделения станет премьерное для Беларуси исполнение масштабного произведения аргентинского композитора Маттео Пальмиери "Магнификат" для солистов, хора, фортепиано, бандонеона с оркестром. Кроме того, оркестр отметит 180-летие Петра Чайковского премьерой его аранжировки "Колыбельной" в обработке Сергея Рахманинова, выполненной главным дирижером оркестра Евгением Бушковым.

Во втором отделении концерта свою программу представит Государственный академический симфонический оркестр Беларуси под управлением главного дирижера, народного артиста Беларуси Александра Анисимова. Вниманию слушателей также предложены "Симфония псалмов" Игоря Стравинского в исполнении оркестра, хоровой капеллы, детского хора и фортепианного дуэта, произведения Станислава Монюшко и Льва Абелиовича, Симфоническая фантазия Золтана Кодай, концерт для органа с оркестром Георга Генделя. Кроме того, впервые исполнится Концертино для валторны с оркестром белорусского композитора Андрея Мдивани.

В программе симфонического оркестра примут участие заслуженный коллектив Беларуси Государственная академическая хоровая капелла им. Г. Ширмы (главный дирижер - Ольга Янум), хор Детской музыкальной школы искусств № 10 Минска под руководством Алексея Климовича. Кроме того, выступят ведущие солисты Белорусской государственной филармонии: народный артист Беларуси, профессор Игорь Оловников (орган), заслуженная артистка Беларуси Юлия Стефанович (скрипка), лауреаты международных конкурсов Ирина Крикунова (сопрано), Петр Науменко (кларнет), Алексей Белокурский (валторна), фортепианный дуэт Натальи Котовой и Валерия Боровикова.-0-

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