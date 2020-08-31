Белгосфилармония приглашает на концерт современной хоровой музыки

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт современной хоровой музыки состоится 17 сентября в Белорусской государственной филармонии. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связей с общественностью Белгосфилармонии.

Заслуженный коллектив Государственного камерного хора Беларуси под руководством дирижера Натальи Михайловой откроет новый сезон программой современной хоровой музыки белорусских композиторов. Прозвучат произведения Виктора Кистеня, Андрея Бондаренко, аранжировки для хора Екатерины Мадатовой. Кульминацией концерта станет исполнение "Месы святла" Олега Гембицкого.

Состоится премьера произведения Галины Гореловой "Маленькі восеньскі рэквіем", написанного в 2019 году. Оно не является каноническим реквиемом - это серия хоровых миниатюр в сопровождении ударных инструментов на тексты белорусских поэтов. "Мир каждого известного композитора и исполнителя это мир сегодняшней Беларуси. Галина Горелова в какой-то мере откроет публике сокровища национальной современной поэзии, обратившись в своем творчестве не только к популярным произведениям Владимира Короткевича и Нила Гилевича, но и к более редким - Адама Глобуса и Дануты Бичель", - отметили Белгосфилармонии.-0-