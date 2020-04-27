Белгосфилармония вошла в топ-3 лучших среди стран СНГ

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская государственная филармония вошла в топ-3 лучших среди стран СНГ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.

В первую тройку вошли Московская государственная академическая филармония, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д.Шостаковича и Белорусская государственная филармония.

В десятке также оказались: Казахская государственная филармония имени Жамбыла, Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, Государственная филармония Армении, Государственная филармония Узбекистана, Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, Национальная филармония имени Сергея Лункевича в Кишиневе и Государственная филармония имени Акашарифа Джураева в Душанбе.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности филармоний и предложений онлайн-трансляций концертов на сайтах и в социальных сетях.-0-