Белгосфилармония закроет симфонический сезон 10 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусской государственной филармонии 10 июня состоится закрытие симфонического сезона, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Для закрытия симфонического сезона маэстро Александр Анисимов выбрал популярный проект Государственного академического симфонического оркестра Беларуси "Классика для всех". В концерте прозвучат произведения самых известных русских композиторов - Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Игоря Стравинского.

"Есть музыкальная классика, которая стоит на полке у всех меломанов. Но редко кто пропустит живое исполнение любимых шедевров. К таким относится музыка, которая прозвучит в программе этого концерта. Магнит события не только в том, что эти произведения многие годы притягивают к себе всех меломанов от мала до велика, не только в потрясающей энергетике, дивной красоте мелодических линий и гармоний, но и в возможности оценить мастерство исполнителей", - рассказал главный дирижер и художественный руководитель симфонического оркестра Александр Анисимов.

В программе концерта гости услышат Концерт №2 до минор для фортепиано с оркестром, ор.18 Сергея Рахманинова, солистом выступит лауреат международных конкурсов Александр Музыкантов. Солировать на скрипке при исполнении произведения Петра Чайковского Сюита №3 соль мажор, ор. 55: Элегия и Тема с вариациями будет заслуженная артистка Беларуси Юлия Стефанович. Кроме того, в исполнении оркестра прозвучит сюита из балета "Поцелуй феи" Игоря Стравинского.-0-