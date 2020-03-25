25 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Белгосцирк отменяет представления 28-29 марта и завершает программу "Водная феерия. Фэнтези парк", сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Программа "Водная феерия. Фэнтези парк" завершает свою работу 29 марта. Также отменяются представления 28 марта в 11.00, 19.00 и 29 марта в 11.00", - отметили в цирке.

Приобретенные билеты на отмененные представления можно вернуть в кассах Белгосцирка с возмещением полной стоимости. Всю необходимую информацию можно узнать на сайте цирка и в социальных сетях.-0-