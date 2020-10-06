Белгосцирк ведет переговоры о возможных гастролях в России с программой "Цирковой калейдоскоп"

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведутся переговоры с российской компанией о начале гастролей Белгосцирка с новой авторской программой "Цирковой калейдоскоп". Об этом журналистам сообщил директор Белгосцирка Владимир Шабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда гастролировали за рубежом. За время простоя никаких связей ни с кем не теряли. Сегодня ведутся переговоры с российской цирковой компанией. После начала показа новой программы "Цирковой калейдоскоп" 10 октября их команда приедет ее посмотреть. Они очень заинтересованы в приобретении всей программы. Если все получится, то с ней в феврале и начнем гастролировать в России. Работа ведется по всем направлениям. Уверен, что белорусские артисты будут востребованы и за границей в том числе", - сказал Владимир Шабан.

Во время премьеры авторской программы Белгосцирка на манеже можно будет увидеть проворных медведей на гироскутере, обезьянку-жонглера на ослике. Перед гостями предстанут собаки-акробаты, белоснежные тигры, наездники на молниеносных лошадях, воздушные гимнасты, атлеты-силачи и озорные клоуны.

Кроме того, уже сейчас в цирке обсуждается новогодняя программа. "Судя по обстоятельствам, будем ее делать своими силами. У нас есть широкое разнообразие жанров и хорошие технические возможности, которые будут использоваться в новогодней сказке. Поступило очень много коллективных заявок, выкупают целые залы. Нам это приятно. Думаю, новогодние представления в Белгосцирке отличаются от других своей неповторимой сказочной атмосферой", - отметил директор цирка.-0-