"Белкнига" проводит книжные выставки-продажи к 75-летию Великой Победы

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в сети книжных магазинов ОАО "Белкнига" организованы книжные выставки-продажи, посвященные теме Победы. Книги украшены импровизированной лентой с символикой акции "Беларусь помнит". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

"С 1 апреля в некоторых книжных магазинах сети проводится акция "Читаем детям о войне". Каждому покупателю, купившему литературу о Великой Отечественной войне на сумму от Br30, вручается подарок - прекрасная книга "Детство в военной пилотке", - рассказали в учреждении.

Не оставлены без внимания и главные герои праздника. Ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним (при предъявлении удостоверения), во всех книжных магазинах сети с 6 по 12 мая и с 1 по 7 июля будет предоставлена скидка 10% на все покупки.-0-