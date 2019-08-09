Белорус признан лучшим исполнителем на русском языке на конкурсе оперных певцов в Бухаресте

9 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Представитель Беларуси Вячеслав Козловский стал лучшим исполнителем произведений на русском языке на международном конкурсе молодых оперных певцов, который состоялся в Бухаресте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Румынии.
Вячеслав Козловский (баритон) является солистом Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре (Санкт-Петербург). По итогам конкурса он получил приз "Лучший исполнитель произведений на русском языке". Награду ему вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич, который по приглашению организаторов принял участие в официальной церемонии закрытия и награждении участников.
Основная цель конкурса - продвижение молодых талантов оперного искусства. Организаторами выступают Национальный университет музыки (г.Бухарест) и учредители международного конкурса оперных певцов International Grand Prix of Romania.
Во время бесед с организаторами мероприятия, членами жюри и участниками Андрей Гринкевич рассказал о развитии оперного и театрального искусства в Беларуси, обсудил возможности развития сотрудничества Беларуси и Румынии. Глава белорусской дипмиссии также провел встречу с Джоном Эллисоном, музыкальным критиком, редактором газеты The Daily Telegraph, и обсудил вопросы возможного продвижения белорусских мастеров оперного искусства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.284 BYN
|2.288 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.115 BYN
|3.13 BYN