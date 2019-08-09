Белорус признан лучшим исполнителем на русском языке на конкурсе оперных певцов в Бухаресте

9 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Представитель Беларуси Вячеслав Козловский стал лучшим исполнителем произведений на русском языке на международном конкурсе молодых оперных певцов, который состоялся в Бухаресте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Румынии.

Вячеслав Козловский (баритон) является солистом Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре (Санкт-Петербург). По итогам конкурса он получил приз "Лучший исполнитель произведений на русском языке". Награду ему вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич, который по приглашению организаторов принял участие в официальной церемонии закрытия и награждении участников.

Основная цель конкурса - продвижение молодых талантов оперного искусства. Организаторами выступают Национальный университет музыки (г.Бухарест) и учредители международного конкурса оперных певцов International Grand Prix of Romania.

Во время бесед с организаторами мероприятия, членами жюри и участниками Андрей Гринкевич рассказал о развитии оперного и театрального искусства в Беларуси, обсудил возможности развития сотрудничества Беларуси и Румынии. Глава белорусской дипмиссии также провел встречу с Джоном Эллисоном, музыкальным критиком, редактором газеты The Daily Telegraph, и обсудил вопросы возможного продвижения белорусских мастеров оперного искусства.-0-