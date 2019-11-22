Белоруску Анастасию Лейкину наградили на фестивале песни Анны Герман в Варшаве

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская исполнительница Анастасия Лейкина стала обладательницей статуэтки "Серебряной Эвридики" на международном фестивале песни Анны Герман, который проходил в Варшаве, сообщил БЕЛТА продюсер, композитор Вадим Рузов.

Шестой международный телевизионный фестиваль песни Анны Герман проходил на сцене польского театра им. Арнольда Шифмана в Варшаве. В программу фестиваля был включен конкурс вокалистов. В этом году за призы и премии фестиваля соревновались вокалисты из Польши, Беларуси, России и Армении. Именно с этими странами многое было связано в творческой судьбе Анны Герман. Выступления конкурсантов проходили в сопровождении оркестра Польской армии под руководством дирижера Томаша Лабуня.

Анастасия Лейкина исполнила "Эхо Любви" - одну из самых известных песен из репертуара Анны Герман, и удостоилась второй премии фестиваля и статуэтки. Также она получила благодарность от Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Польше Владимира Чушева.

Это не первая победа певицы. Она является победительницей ТВ-проекта "Поющие Города", лауреатом и обладательницей Гран-при многих международных и республиканских конкурсов.-0-