Белорусская делегация отправится на "Евровидение-2019" 3 мая

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная белорусская делегация, в составе которой ZENA, ее творческая команда и представители Белтелерадиокомпании, отправится на конкурс песни "Евровидение-2019" 3 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

В этом году конкурс принимает Израиль. "ZENA, как и остальные участники, проведет несколько индивидуальных репетиций в Тель-Авиве, первая из них состоится 4 мая. Вторая репетиция представительницы Беларуси на "Евровидении-2019" запланирована на 9 мая. В эти же дни состоятся индивидуальные пресс-конференции нашей участницы", - рассказали в пресс-службе.

ZENA. Фото из архива

В этом году в пресс-центре "Евровидения" ожидают около 1,6 тыс. журналистов из Израиля и других стран мира, для которых с 4 по 12 мая будут организованы пресс-конференции с представителями 41 страны-участницы. Понаблюдать за конкурсом в Тель-Авив прибудут десятки тысяч иностранных туристов, поэтому привлечены к работе на песенном форуме будут около 500 волонтеров. Трансляцию конкурса смогут увидеть более 200 млн зрителей со всей Европы и других стран мира.

12 мая в Тель-Авивском музее искусств состоится официальное открытие Евронедели, в котором примет участие и делегация Беларуси. Красная дорожка конкурса в этом году будет заменена на оранжевую и перенесена в театр Габима и на площадь Габима - крупное общественное пространство в центре города, вокруг которого находится ряд культурных учреждений: театры, дворцы культуры, павильоны современного искусства.

Беларусь принимает участие в самом популярном песенном шоу Европы в 16-й раз. Официальная представительница нашей страны ZENA с композицией "Like it" выступит под номером восемь в первом полуфинале 14 мая. Второй полуфинал запланирован на 16 мая, финал - на 18 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".

Узнавать о самых важных и интересных событиях, происходящих с белорусской делегацией во время конкурсных недель, можно будет из сюжетов Агентства теленовостей и традиционных 16-минутных дневников "Eurovision. Итоги недели" по воскресеньям в 16.20. А с 4 мая на "Беларусь 1" появятся ежедневные трехминутные выпуски дневников "Евровидения-2019".

Организацию и подготовку белорусского участника к международному конкурсу "Евровидение" осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-