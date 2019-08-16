"Белорусская энциклопедия" готовит издание о Владимире Короткевиче

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" планирует завершить работу над энциклопедией о писателе Владимире Короткевиче до конца года, рассказала корреспонденту БЕЛТА заведующая редакцией литературы, искусства и культурологии издательства Ольга Давидович.

К выходу готовится однотомное богато иллюстрированное издание, в котором будет около 500 страниц. Планируемый тираж энциклопедии - 1 тыс. экземпляров.

"Сейчас идет активный процесс подготовки энциклопедии. К работе над ней мы привлекли преподавателей филфака БГУ, профессоров, а также региональных авторов из Гродно и Гомеля - все они с удовольствием откликнулись. А словник мы составили своими силами", - отметила Ольга Давидович.

По ее словам, это будет классическая энциклопедия с персоналиями. Поэтому об окружении автора можно будет узнать детально: где родился и учился, кем был и каким образом был связан с Владимиром Короткевичем. "Кроме того, мы расскажем об интересных творческих фактах, касающихся создания крупных произведений писателя - романов, повестей и эссе. У нас не стоит задача охватить все творчество, а лишь самых значимые моменты", - обратила внимание завредакцией.

Над иллюстративным материалом работает известный искусствовед Галия Фатыхова. "Она сотрудничает с нашими белорусскими художниками, которые предоставляют ей свои работы, используемые как иллюстрации к изданиям Короткевича, а также связанные с личностью писателя - это портреты его самого и друзей", - добавила Ольга Давидович.-0-