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29 апреля 2020, 20:30

"Белорусская энциклопедия" издала фотоальбом "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России"

Фото издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"
Фото издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" увидел свет фотоальбом "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в издательстве.

В уникальную книгу, подготовленную по инициативе посольства России в Беларуси при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, вошли истории 100 эксклюзивных экспонатов из фондов шести главных военно-исторических музеев двух стран: Музея Победы в Москве, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва", Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, Государственного мемориального комплекса "Хатынь". В издании содержится краткая информация о каждом из них, показаны их экспозиции и уникальные материалы.

Каждый представленный в альбоме экспонат имеет свою неповторимую историю, которая отражает события Великой Отечественной и рассказывает о вкладе советского народа в Великую Победу. Уникальные артефакты войны бережно хранятся в музеях Беларуси и России. Среди них - элементы обмундирования и амуниции советских солдат и полководцев, оружие и техника, которыми завоевывалась Победа, старые фотографии, письма с фронта, дневниковые записи, другие экспонаты, являющиеся для нас священными реликвиями. Историки, музейные работники и журналисты отобрали для издания те экспонаты, которые, по сути, являются символами, наглядными свидетельствами общего и личного подвига людей, отстоявших свою страну и спасших мир от фашизма.

В числе таких экспонатов - легендарный танк Т-34, который называют "боевой машиной Победы", медаль "За отвагу" и удостоверение к ней народного артиста СССР, в годы войны гвардии младшего сержанта Иннокентия Смоктуновского, а также подлинный несессер (чемоданчик для предметов личной гигиены) Маршала Советского Союза Георгия Жукова и те самые сапоги, в которых он принимал парад Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Кроме того, представлены картина фронтового художника Сергея Отрощенко "Митинг в освобожденном Гомеле", написанная с использованием вместо холста двух солдатских простыней при освобождении Гомеля в ноябре 1943 года, "Золотая Звезда" и удостоверение Героя Советского Союза белоруски Надежды Троян, которая стала героем в 22 года за выполнение особо важного задания командования по уничтожению наместника Гитлера в Беларуси гауляйтера Вильгельма Кубе. Читатели могут познакомиться с самодельной 45-миллиметровой партизанской пушкой, которая прошла с белорусскими партизанами славный боевой путь через всю войну, рукописной газетой "Пленная правда", которая выпускалась в Шталаге-352 - лагере для военнопленных в Масюковщине, увидеть наручные часы легендарного летчика дважды Героя Советского Союза Павла Головачева.

"Эти примеры можно перечислять еще долго. Несомненно, они, как и книга в целом, не оставят равнодушными всех, кто интересуется историей своей Родины, чтит память героев, погибших за ее свободу", - отметили в издательстве.-0-

Фото издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"

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