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Культура
03 июня 2021, 11:29

"Белорусская энциклопедия" издала книгу о враче-подпольщике времен ВОВ Евгении Клумове

Фото издательства
Фото издательства

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Доктор Евгений Клумов. Дорога в бессмертие" вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Есть люди, чьи деяния, возводимые современниками в ранг подвига, отвечают лишь сиюминутным понятиям о героизме. О таких история забывает очень скоро. Но есть и другие, те, о которых с уважением и восхищением продолжают говорить и спустя столетия. Их подвиг не теряет значимости, но раскрывается с течением времени в новых, еще более ярких оттенках и красках. Путь гуманизма и добра, избранный доктором Евгением Клумовым, и сегодня, по прошествии почти 80 лет после его гибели, является ярким примером служения ближнему и настоящей, осознанной любви к своей Родине", - отметили в издательстве.

Евгений Клумов - врач-универсал, блестящий диагност и хирург, эпидемиолог, ученый с мировым именем, одна из самых значимых фигур Минского антифашистского подполья в годы Великой Отечественной войны. "Он стал одним из двух врачей, не участвовавших непосредственно в боевых действиях, и тем не менее удостоенных высшей награды своей страны, звания Героя Советского Союза. Он был награжден посмертно. История доктора-подпольщика, который, будучи разоблаченным фашистами, отклонил их предложение о выезде в Германию, где ему предоставлялась возможность жить, занимаясь преподавательской и научной деятельностью, и предпочел смерть в концлагере, потрясает", - подчеркнули в "Белорусской энциклопедии".

Именем Евгения Клумова названы одна из послевоенных улиц Минска в районе тракторного завода, примыкающий к ней переулок и городской сквер. Клиническая больница № 3, в которой он работал до войны и во время фашистской оккупации, также носит его имя. Раз в год, в день его рождения, молодые врачи клиники приносят уникальную по форме клятву быть в своей врачебной деятельности достойными последователями доктора Клумова. При всем этом до последнего времени так и не была издана книга с подробной биографией героя.

"Наше издательство исправляет эту несправедливость, предлагая в популярной серии "История для школьников" юным читателям, а также всем, кто интересуется историческим прошлым страны и его легендарными личностями, книгу Ирины Масленицыной и Николая Богодзяжа "Доктор Евгений Клумов. Дорога в бессмертие". На сегодня - это самое подробное из существующих жизнеописание выдающегося врача. В подготовке книги принимали участие члены семьи Клумовых", - рассказали в издательстве.-0-

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