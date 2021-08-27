"Белорусская энциклопедия" издала книгу об уникальных деревьях и насаждениях Беларуси

"Данная книга хранит не только подробную характеристику и описание деревьев и насаждений с их фотографиями, но и сопровождена картами их месторасположений и QR-кодами, которые помогут проложить маршрут к этим уникальным природным объектам. Ощутить мощь и величие отдельных деревьев и насаждений помогут видеоролики, которые можно просмотреть при сканировании другого QR-кода (авторы разместили небольшие видеопрезентации деревьев-долгожителей на сайте livemonuments.by)", - рассказали в издательстве.

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-популярная книга "Живые памятники: редкие и уникальные деревья и насаждения Беларуси" вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА в издательстве.Это впервые изданная в Беларуси подарочная книга, посвященная наиболее интересным деревьям и насаждениям нашей страны, которым присвоен статус ботанических памятников природы или которые являются потенциальными объектами охраны. "К ним, например, относятся деревья-долгожители, деревья, обладающие ценными качествами или редкими формами, деревья историко-мемориального значения, а также участки леса, старинные парки, сады, аллеи, ботанические коллекции. Именно такие объекты растительного мира запечатлены в книжной новинке издательства, которая вобрала в себя красоту природы, силу и мощь живых свидетелей истории Беларуси", - подчеркнули в "Белорусской энциклопедии".Авторы издания отметили, что в книге читатели также узнают, какие деревья принято считать уникальными и где их искать, как объявить такой объект памятником природы, а самое главное - как каждый из нас может помочь продлить жизнь вековому дереву и содействовать его сохранению. "Пытливый ум найдет на страницах издания ответы на множество любопытных вопросов, например, какое самое высокое дерево в Беларуси, сколько необходимо рук, чтобы обхватить самый могучий ствол, и где произрастает самый возрастной представитель древесных растений", - добавили в "Белорусской энциклопедии"."Работа по выделению уникальных деревьев и насаждений началась в Беларуси в 1960-х годах. В результате сегодня насчитывается 355 ботанических памятников природы, которые в зависимости от уникальности подразделяются на памятники республиканского (83) и местного (272) значения. Однако список памятников природы не остается постоянным, так как, с одной стороны, их число увеличивается за счет выявления новых уникальных объектов растительного мира, а с другой - уменьшается в результате гибели отдельных деревьев или насаждений. В книгу вошло описание 100 объектов, которые выступают эталонами видов, хранителями ценнейшей дендрохронологической информации, обеспечивают сохранность генофонда биологического разнообразия и являются природным достоянием нашей страны", - рассказала один из авторов книги кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Ирина Вознячук.Издание подготовлено сотрудниками Института экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича Национальной академии наук Беларуси в рамках государственной научно-технической программы "Природопользование и экологические риски" в период 2016-2020 годов. Книга адресована широкому кругу читателей.-0-