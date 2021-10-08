"Белорусская энциклопедия" издала книгу сказок "Волшебство под Новый год"

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Волшебство под Новый год" вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА в издательстве.

"В издание для детей дошкольного и младшего школьного возраста вошли сказки, стихи и загадки на русском и белорусском языках, посвященные Новому году - самому яркому и веселому празднику, который так любят дети и взрослые", - рассказали в издательстве.

На страницах книги можно найти хорошо известные сказки - "Двенадцать месяцев", "Снегурочка", "Морозко", "Снегурушка и лиса", "Два мороза", "Как мужик с морозом расправился", "Аленушка, Иванушка и Мороз Морозович", "В гостях у дедушки Мороза", "Мороз Иванович", "Почему зайцы зимой белые шубки носят" и другие.

"Эти увлекательные сказки учат справедливости, они противопоставляют трудолюбие лености, добро злу, а храбрость трусости. Детям также будут интересны веселые произведения классиков белорусской литературы и известных белорусских поэтов, посвященные Новому году. Это стихи Якуба Коласа, Кондрата Крапивы, Михаила Позднякова, Тамары Красновой-Гусаченко, Виктора Кудлачева", - добавили в издательстве.

Завершают книгу зимние и новогодние загадки, которые дети могут разгадать вместе со взрослыми. Иллюстрации подготовил белорусский художник Сергей Волков.-0-