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Культура
14 января 2021, 22:40

Белорусская энциклопедия издала новую книгу юной писательницы Софии Ворсы

Фото bel-en.by
Фото bel-en.by

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Рыба" юной белорусской писательницы Софии Ворсы вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки". Об этом БЕЛТА сообщили в издательстве.

"Захватывающие жизненные истории с элементами фантастики, рассказанные молодым перспективным автором Софией Ворсой, обязательно зацепят читателя. Ведь они наполнены искренностью и настоящими человеческими чувствами. Книга "Рыба" - это сборник из пяти рассказов, которые нельзя объединить одной тематикой: каждый передает определенное настроение и содержит свою историю", - отметили в издательстве.

Первая история "Человек за облаками" приглашает в удивительное путешествие по горам, чтобы испытать спектр ранее неизвестных чувств и погрузиться в фантастический мир "горных" людей, а также увидеть и прочувствовать, как зарождается любовь, и познать, на что она может сподвигнуть человека. Рассказ Update повествует о жизни молодого человека с погружением в его внутренний мир и мысли. "Читателю предоставлена уникальная возможность попробовать найти решение проблем главного героя, отправившись к самым истокам его жизни. Двигаясь от конца к началу, анализируя отдельные события и жизнь целиком, герой на глазах проходит перезагрузку и полный update, - рассказали в "Белорусской энциклопедии".

Рассказ "Рыба", в честь которого названа книга, с первых строк погружает читателя в фантастический мир, где силой мысли исполняются любые желания. В этом мире у рыб есть уши и крылья, бабочки много веков притесняют мотыльков, а любая прихоть может исполниться, пока табло отсчитывает самое длинное на свете число.

Отрывок из жизни трех детей-сирот описывается в рассказе "Бегунки". По сюжету после успешного побега из детского дома герои попадают в большой город, где прямо на вокзале их ловит член шайки попрошаек. Их план побега терпит поражение, а сами дети становятся заложниками ситуации и вынуждены работать на банду. "Это та история, которая пронизывает эмоциями до костей. Выберутся ли ребята из заточения или хэппи-энда не предвидится? Ответы на эти вопросы обязательно найдет заинтересованный читатель", - добавили в издательстве.

Заканчивается сборник историей "Поиски понимания". Это еще один мир реальных вещей, в котором происходят нереальные события. Маленький зверек Даман как-то раз пришел к старцу в долину баобабов с одним вопросом, а ушел с сотней. После долгих скитаний, раздумий и наблюдений Даман возвращается домой, но решает, что хочет отправиться на поиски понимания.

"В произведениях Софии Ворсы с подростковой прямотой и искренностью раскрыт ее внутренний мир, миропонимание, представления о добром и злом, прекрасном и безобразном. Знакомство с этим миром точно не оставит читателя равнодушным, пусть даже нарушив его внутреннее равновесие, вызовет отклик в душе и запомнится надолго", - заключили в издательстве.

София Ворса - юная белорусская писательница, лауреат многих международных литературных конкурсов. Ее произведения известны читателям Беларуси, России, Болгарии, Японии, Литвы и Польши. Белорусы уже могли прочесть ее книги "Десять простых историй", "Город слепых перекрестков", "День учителя".-0-

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