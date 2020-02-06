"Белорусская энциклопедия" представляет на выставке в Минске книги к 75-летию Великой Победы

6 февраля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" представляет книги к 75-летию Великой Победы на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году мы уже запустили серию книг, приуроченную к 75-летию освобождения Беларуси. В нынешнем году продолжаем выпускать издания к 75-летию Великой Победы. Это серия под названием "Беларусь помнит. Во имя жизни и мира", в которой вышли книги "Беларусь партизанская", "Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать" о белорусских сожженных деревнях. И вот сейчас к выставке мы подготовили третью книгу "Созвездие героев земли белорусской" о солдатах, воевавших на белорусской земле", - рассказала директор издательства Ольга Ванина.

По ее словам, книги содержат более 600 иллюстраций и выпущены на русском и английских языках.

В серии "Белорусской детской энциклопедии" вышла книга о героях войны для детей. В ней рассказывается о мужестве солдат, о военных памятниках и музеях. А также там представлено творчество белорусских художников, которые отразили военную тему в своих произведениях. "Серия "Беларусь.Трагедия и правда памяти" посвящена местам массовой гибели людей. В ближайшее время мы выпустим книги про Могилев, Брестское гетто, Осиповичи. Даже спустя 75 лет поднимаются все новые и новые факты. Эти цифры продолжают ужасать и их нельзя никак забывать, поэтому так и названа данная серия. Об этом нужно помнить, рассказывать детям", - добавила Ольга Ванина.

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка продлится по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. На ее полях организована широкая деловая и культурная программа: круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.-0-