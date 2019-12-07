"Белорусская энциклопедия" презентовала издание о композиторах

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило книгу "Композиторы Беларуси. Николай Аладов. Евгений Глебов. Сергей Кортес" в серии "Великие и знаменитые люди белорусской земли". Об этом БЕЛТА сообщили в издательстве.

Презентация издания состоялась во время международной научно-практической конференции в Белорусской государственной академии искусств. В книге в популярной форме представлен жизненный путь, музыкальное творчество и деятельность трех выдающихся белорусских композиторов ХХ века. В основу издания положены уникальные архивные документы, письма, рукописи, воспоминания современников.

Как отметила одна из авторов книги, заведующая кафедрой истории белорусской музыки и музыкальной белорусистики Белорусской государственной академии музыки Наталия Ганул, читатель благодаря книжной новинке не только окунется в музыкальную культуру минувшего столетия, но и соприкоснется с национальной историей через выдающихся ее представителей. "Аладов, Глебов и Кортес связаны с формированием национальной профессиональной композиторской школы XX века. Эти композиторы внесли колоссальный вклад в развитие белорусского музыкального искусства, музыкальных жанров и исполнительского мастерства. Они являются гордостью нашего Отечества и органично вписываются в мировое художественное пространство", - сказала она.

Особой эмоциональной составляющей издания является иллюстративный ряд, архивные документы, рукописи, фотографии из личных архивов композиторов, благодаря которым перед читателем открывается удивительная возможность приобщиться к историческому наследию нашей отечественной культуры.

Книга рассчитана как на профессиональных музыкантов, учащихся, студентов, преподавателей, так и тех, кто интересуется музыкально-культурным наследием белорусского народа. -0-