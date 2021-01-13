"Белорусская энциклопедия" рассказала о книгах, изданных в 2020 году

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" Ольга Ванина рассказала журналистам о книгах, изданных в 2020 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда речь идет об истории государства, его культуре, так или иначе мы опираемся на людей, которые внесли вклад в развитие страны и национальное достояние. Мы эту тематику всегда активно поддерживаем, издаем много книг, которые показывают жизнь и достижения выдающихся белорусов", - сказала Ольга Ванина.

В прошлом году пополнились новинками серии, предназначенные для школьников. "В "Асветніках Беларусі" подробно и увлекательно раскрывается творчество и деятельность духовных лидеров нации. В "Истории для школьников" собрана лаконичная выжимка о различных событиях разных эпох, в книгах размещено много рисунков, архивных фотоснимков, картин художников. Все эти издания, безусловно, будут интересны и взрослым", - отметила директор издательства.

Внимание издателей также было направлено на создание персональных энциклопедий, посвященных историческим личностям. "В 2020 году самым большим и сложным проектом стала научно-популярная энциклопедия о Владимире Короткевиче. Она насчитывает более тысячи статей, большое количество иллюстраций и портретов. Было проведено много лингвистических исследований творчества писателя. Например, какие слова и образы в своих произведениях он использовал чаще всего. Удалось также связаться со многими людьми, которые лично знали автора и поделились воспоминаниями", - дополнила Ольга Ванина.

"Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" издала работу историка и профессионального экскурсовода Ивана Сацукевича "Минск: из руин к процветанию". По словам Ольги Ваниной, книга открывает город с совершенно неожиданной стороны. Состоялась и презентация альбома "I рай, i боль на Песеннай Зямлi… Беларусь вачыма мастакоў 1920-1930-х гадоў". Издание вышло на белорусском и русском языках. Читатели смогут увидеть графические работы из коллекции Национального исторического музея, объединенные темой этнографии Беларуси: этнические типы жителей белорусской земли, сельские и городские красоты, памятники зодчества, традиционного народного искусства, ремесел.

По словам директора, читателям будет интересен фотоальбом "Акварелия. Белорусская акварельная живопись". Это современно оформленное издание, где собрано свыше 200 произведений 65 ведущих белорусских акварелистов, а также богатый справочный и библиографический материал. В серии "Художники земли белорусской" появился уникальный фотоальбом "Земля и небо Фердинанда Рущица" о жизни и творчестве выдающегося белорусского графика, театрального декоратора и педагога, яркого представителя реалистического направления в изобразительном искусстве.

Увидели свет книги "Кирилл Мазуров. О чем молчало время…" и "Надежда Грекова. Михаил Малинин. Время помнить" известной белорусской писательницы, кандидата исторических наук, лауреата национальной литературной премии Натальи Голубевой. "Я бесконечно благодарна издательству за то, что обратилась к истории XX века и непосредственно к персоналиям, с которыми очень везло Беларуси. В тот период республика из аграрной превратилась в высокотехнологичную, с колоссальным творческим и кадровым потенциалом. Сегодня это сложное, неоднозначное, драматичное, но успешное время требует не только переосмысления, но и изучения того, что стало основой для формирования нового независимого, суверенного государства", - сказала Наталья Голубева.-0-