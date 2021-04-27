"Белорусская энциклопедия" выпустила книгу для детей о птице 2021 года

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга для детей "Птица года Беларуси. Козодой обыкновенный" вышла в серии "Маленький профессор" в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Козодой обыкновенный - лесная птица, ведущая ночной образ жизни. В 2021 году общественной организацией "Ахова птушак Бацькаўшчыны" он объявлен птицей года. "Из этой книги юный читатель узнает много интересного о козодое: почему у птицы такое странное имя, где она живет и чем питается, как заботится о своем потомстве, какую пользу приносит сельскому хозяйству, в какой стране козодоя называют ночной ласточкой", - отметили в издательстве.

Книга адресована детям младшего школьного возраста и может быть использована для занятий как дома, так и в учреждениях образования. Автор издания - орнитолог, кандидат биологических наук Виталий Сахвон.

Серия "Маленький профессор" доступным языком и в занимательной форме открывает ребенку интересные факты о природе, истории, достопримечательностях Беларуси, знакомит с животными и растениями, явлениями природы, профессиями, интересными страницами белорусской истории и литературы. За 10 лет существования серии вышло более 100 книг. Из последних - "Профессия кинолог", "Секреты радуги", "Хозяин на каждом столе", "Профессия десантник", "Профессия робототехник", "Почему самолет летает?".-0-