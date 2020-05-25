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11:42 "Белорусская энциклопедия" выпустила книгу о Михале Клеофасе Огинском Культура
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25 мая 2020, 11:42

"Белорусская энциклопедия" выпустила книгу о Михале Клеофасе Огинском

Фото издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"
Фото издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга Ирины Масленицыной и Николая Богодяжа "Михал Клеофас Огинский" выпущена издательством "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" в серии "История для школьников", сообщили БЕЛТА в издательстве.

"Авторы в доступной, популярной форме рассказывают об уникальном человеке, который был дипломатом, повстанцем и политическим деятелем. Потомки же помнят князя Михала Клеофаса Огинского в первую очередь как композитора. Маловероятно, что найдется тот, кто с первых же тактов не узнает его полонез "Прощание с Родиной". Талант к музицированию выявился у него уже в ранней юности. Михал Клеофас Огинский вполне мог бы сделать музыкальную карьеру. В числе его сочинений - марши, вальсы, мазурки, романсы и даже оперы. Богатая на события, наполненная бескорыстным служением родине биография князя достойна того, чтобы быть известной в Беларуси, Литве, Польше, тех государствах, которые по праву могут считать его своим героем", - отметили в издательстве.

Про Михала Клеофаса Огинского сложено немало легенд. Он сам уже легенда белорусской истории. Его реальная биография полна ярких событий. В XVIII веке род Огинских был одним из самых влиятельных в Беларуси. На землях Великого Княжества Литовского его представители появились в начале ХV века. Огинские постоянно были близки к правителям ВКЛ, а потом и Речи Посполитой, нередко выступая их советниками, защитниками, занимая знаковые государственные должности. Только на землях Беларуси роду принадлежали десятки имений, в том числе Молодечно, Залесье, Раков, Ивье, Белыничи.

Талант политического деятеля проявился у Михала Клеофаса Огинского довольно рано. Политическую карьеру он начал в 21 год, был депутатом сейма, послом в Голландии и Англии. За успехи в дипломатической деятельности в августе 1789 года был награжден наивысшим государственным знаком отличия - орденом Белого орла. Огинский стал одним из руководителей восстания под руководством Тадеуша Костюшко, войдя в состав Высшего литовского совета, временного правительства восстания. Добровольно отказавшись от должности подскарбия великого литовского, он на свои средства вооружил отряд из 480 человек и сам возглавил его.

После подавления восстания семь лет длился период странствий Огинского по чужим городам и странам, прежде чем он смог вернуться на родину. В 1804 году царским указом ему были возвращены все конфискованные имения. В 1810 году Огинский получил от Александра І титул тайного советника и стал сенатором Российской империи.

Всего через несколько месяцев после назначения он подал императору проект основания Великого Княжества Литовского в составе Виленской, Ковенской, Минской, Витебской, Могилевской, Киевской и Подольской губерний. Однако судьба земель бывшего ВКЛ осталась без изменений. Убедившись, что как политик он больше ничего не сможет сделать на пользу родине, Огинский в 1823 году уехал в Италию.

Умер Михал Клеофас Огинский во Флоренции 15 октября 1833 года. Итальянцы признали его великим человеком и удостоили чести быть погребенным в пантеоне Санта Кроче, где находятся саркофаги самых знаменитых итальянцев всех времен - Галилея, Макиавелли, Микеланджело, Керубини, Россини.

"Книга предназначена для школьников и всех, кто интересуется историей", - добавили в "Белорусской энциклопедии".-0-

Фото издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"

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