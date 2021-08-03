"Белорусская энциклопедия" выпустила книгу о проведении уроков чтения

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Сустрэча з пісьменнікам, або Як зрабіць урок чытання любімым" вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА в издательстве.

"Подобной книги в Беларуси еще не было. Она родилась из уникального проекта, который осуществляет на протяжении нескольких лет педагог, методист, преподаватель вуза Ирина Буторина. Вместе со студентами - будущими учителями начальных классов - она проводит в школах уроки литературного чтения, на которые приглашаются белорусские писатели. На вопросы, которые чаще всего задают на таких встречах дети, отвечали в своих эссе современные детские писатели Владимир Липский, Раиса Боровикова, Владимир Яговдик, Елена Василевич, Нина Галиновская, Наталья Бучинская, Екатерина Хадасевич-Лисовая, Надея Ясминска. Всего в проекте приняли участие 24 творца. Получились великолепные автобиографические эссе-путешествия каждого в пору своего детства, взросления, совместное путешествие с читателем по дорогам жизни", - отметили в издательстве.

В "Белорусской энциклопедии" подчеркнули, что это отличный материал, с помощью которого легче знакомить детей с миром белорусской детской литературы. "Ведь кроме художественных текстов, как показывала практика проекта, юным читателям чрезвычайно интересно знакомство с личностями творцов. Таким образом, это книга автобиографических эссе, созданных белорусскими детскими писателями по запросу своих адресатов - юных читателей", - добавили в издательстве.

В книге также есть хрестоматийная составляющая - художественные тексты каждого автора. В оформлении использованы обложки основных книг творцов, а перейдя по QR-коду, можно познакомиться со списком книг для детей каждого автора и посмотреть видеофильмы о двенадцати писателях.

"Книга адресована прежде всего педагогам и библиотекарям, но она заинтересует и широкий круг читателей, так как состоит из уникального, эксклюзивного и очень необходимого материала. Она будет отличным помощником в организации и проведении как интересных уроков литературного чтения, так и занятий и встреч в библиотеке. Издание имеет превосходно разработанные методические советы, которые выдвигает творческий подход к делу и любовь к детской книге. Авторы этой книги надеются, что издание станет первым шагом к созданию ряда аналогичных книг, ведь белорусская детская литература очень богата на чудесных писателей и замечательные произведения", - уверены в "Белорусской энциклопедии".-0-