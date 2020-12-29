"Белорусская энциклопедия" выпустила книгу о советской и немецкой бронетехнике

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Танки Великой Отечественной войны. Советская и немецкая бронетехника" Бориса Проказова вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки". Об этом БЕЛТА сообщили в издательстве.

"Научно-популярное издание рассказывает о танках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Сочетая занимательность изложения и насыщенность интересной информацией, автор последовательно знакомит читателя с историей развития бронетанковой техники в СССР и нацистской Германии, включая наиболее известные по художественным фильмам и компьютерным играм советский танк Т-34 и немецкий "Тигр", - рассказали в "Белорусской энциклопедии".

Эта книга - об основных сражениях Великой Отечественной войны, в которых решающую роль сыграли прорывы крупных танковых сил с обеих сторон. Кроме того, автор представляет танкистов, подбивших и уничтоживших наибольшее количество вражеской бронетехники.

Новый научный труд вышел в серии "Белорусская детская энциклопедия" и предназначен для школьников старшего и среднего возраста, а также для всех, кто интересуется историей военного дела. "Создатели поставили перед собой цель показать молодому поколению нашей страны, как нелегко далась победа. Книга должна помогать воспитывать у читателей чувства патриотизма и гордости за свою страну, уважение к памяти старшего поколения, победившего германский нацизм", - подчеркнули в издательстве.-0-