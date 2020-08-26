"Белорусская энциклопедия" выпустила книгу об истории Минска

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило книгу историка и профессионального экскурсовода Ивана Сацукевича "Минск: из руин к процветанию". Об этом БЕЛТА сообщили в издательстве.

Книга рассказывает о направлениях развития градостроения в суверенной Беларуси. Благодаря эксклюзивным послевоенным фото- и видеоматериалам Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов отображено преображение Минска после войны. Кроме того, с помощью находящихся в книге QR-кодов и смартфона читатели смогут увидеть видеосъемку послевоенной столицы.

"Издание показывает, какой урон был нанесен Минску за годы нацистской оккупации, как вся Беларусь восстанавливала его в послевоенные годы. Оно является своеобразным путеводителем по городу во времени и пространстве. Каждое фото подкреплено увлекательными комментариями автора. Книга иллюстрирует 75 лет развития нашей столицы в условиях мира и созидания", - рассказали в издательстве.

Книга привлечет внимание людей, интересующихся историей Минска, Беларуси, найдет отклик в сердцах людей, воочию наблюдавших за восстановлением столицы. Издание будет полезно также студентам исторических, архитектурных, строительных специальностей, детям среднего и старшего школьного возраста.-0-

Фото издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"