"Белорусская энциклопедия" выпустила первую книгу из нового цикла о растениях

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило первую книгу из цикла "Растения, которые нас приручили", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Книга белорусского писателя, популяризатора научных знаний Геннадия Авласенко из серии "Белорусская детская энциклопедия" начинает цикл изданий под общим названием "Растения, которые нас приручили". Доступно и интересно, при этом с научной точностью автор знакомит с происхождением культурных растений, а также их ролью и значимостью в жизни человека.

В издании собраны сведения о возникновении и пользе зерновых и зернобобовых культурных растений. Читатели смогут узнать, как люди открыли для себя земледелие и как далекие предки из собирателей стали земледельцами. "Немного в шутливой форме автор задает себе и читателям вопрос: кто же все-таки кого приручил - мы все эти культурные растения или они сумели использовать нас для своих корыстных целей? Ведь людям стоит немалых усилий выращивание сельскохозяйственных культур", - рассказали в издательстве.

Главные зерновые культуры в Беларуси - пшеница, рожь, овес и ячмень. Также сегодня в стране используют кукурузу, рис, просо, сорго. "Геннадий Авласенко говорит о родине этих важных культур и о том, как они появились и прижились у нас. Например, пшеница, по мнению ученых, была первым культурным растением, и возделывать ее люди начали свыше 10 тыс. лет назад", - обратили внимание в издательстве.

Книга рассказывает и о бобовых культурах, таких как горох, фасоль, боб, чечевица, об их родине и употреблении в пищу. Издание содержит много познавательных материалов и, по заверению авторов, вызовет интерес у людей самого разного возраста. В следующих книгах читателей познакомят с овощными, плодово-ягодными и другими культурными растениями.-0-