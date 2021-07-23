"Белорусская энциклопедия" выпустила сборник спортивных стихов и скороговорок

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Хутка стану чэмпіенам" в серии "Беларускія пісьменнікі - дзецям" вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА в издательстве.

В дни Олимпиады "Белорусская энциклопедия" представляет новую книгу, которая будет интересна многим. "Книга белорусского поэта Владимира Мазго посвящена спорту и желанию побед, командному духу и радости дружбы. Кроме того, в сборник вошли необычные развлекательные стихи, в которых реальное переплетается с комично-фантастическим", - рассказали в издательстве.

"С помощью ярких образов и игры слов автор художественно обыгрывает обыденные жизненные ситуации, превращая их в увлекательные и нетипичные. В книге также - оригинальные скороговорки и смешные каламбуры писателя, которые помогут весело провести время. Наряду с этим хорошо воспринимаются рисунки художника Владимира Сытченко", - добавили в "Белорусской энциклопедии".

Владимир Мазго родился в 1959 году в городском поселке Зельва Гродненской области. Он еще в шестом классе написал сочинение в стихах, после чего побеждал в различных литературных конкурсах. Окончил филологический факультет БГУ. Работал в издательствах "Юнацтва", "Мастацкая літаратура", журналах "Вясёлка", "Полымя", "Нёман". Владимир Мазго является автором двух десятков книг для детей и взрослых, а также более сотни песен. Отдельные произведения переведены на русский, английский, таджикский, чувашский языки. Кроме того, он стал лауреатом премии Федерации профсоюзов Беларуси в области литературы в 2005 году, литературных премий имени Василя Витки (2005), "Золотой Купидон" (2008). Является также отличником печати Беларуси (2007), почетным гражданином Зельвенского района (2008), награжден медалью Франциска Скорины (2016).-0-

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