"Белорусская энциклопедия" выпустила завершающие тома серии "Гарады і вёскі Беларусі"

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В издательстве "Белорусская энциклопедия" вышли в свет завершающие тома серии "Гарады і вёскі Беларусі", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Энциклопедия "Гарады і вёскі Беларусі" издавалась с 2004 года при финансовой поддержке Министерства информации. "Это социально значимый энциклопедический проект, аналогов которому нет на постсоветском пространстве. Многотомное издание посвящено истории всех административно-территориальных единиц Беларуси - шести областей, 118 районов, а также всех населенных пунктов каждого района: городов, городских поселков, деревень и хуторов. Всего на протяжении 17 лет вышли 10 томов энциклопедии в 21 книге", - рассказали в издательстве.

Четвертая книга десятого тома издания посвящена Поставскому, Полоцкому, Россонскому и Сенненскому районам Витебской области. Пятая, завершающая, рассказывает о населенных пунктах Толочинского, Ушачского, Чашникского, Шарковщинского и Шумилинского районов Витебской области. "Это районы с богатой историей и большим количеством деревень и хуторов. Каждая книга включает около 3 тыс. статей фактически обо всех населенных пунктах каждого района области - как современных, так и тех, что в настоящее время по разным причинам перестали существовать", - добавили в "Белорусской энциклопедии".

Рукописи издания готовились коллективом авторов - научных сотрудников Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы, а также Института истории Национальной академии наук и стали результатом их многолетней работы в библиотеках и архивах Беларуси, России, Литвы, Польши, Украины. При подготовке издания использованы материалы местных краеведов. В подборе иллюстративных материалов участвовали районные исполнительные комитеты Витебской области и районные газеты.-0-