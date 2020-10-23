"Белорусская энциклопедия" выпустит до конца года книгу о жизни и творчестве Владимира Короткевича

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца года издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустит книги о жизни и творчестве Владимира Короткевича, о художнике Фердинанде Рущице, а также издание о налоговой грамотности. Об этом сообщила сегодня журналистам директор предприятия Ольга Ванина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подходит к концу работа над большим изданием о классике отечественной литературы Владимире Короткевиче. К ноябрю планируется выход персональной энциклопедии. Впервые будет опубликовано много материалов о его жизни, биографических фотографий, сведения, с кем был знаком писатель. Помимо этого раскроются вопросы, как творчество классика связано с культурной сферой нашей жизни, как его работы повлияли на искусство. Например, для каких сценических постановок, песен были использованы его произведения, как это отражено в эфире радио и телевидения", - рассказала Ольга Ванина.

Уже передана в типографию книга о жизни и творчестве известного белорусского художника Фердинанда Рущица. Издание будет представлено на трех языках. Проект реализован совместно с Национальным художественным музеем Беларуси. Автор - генеральный директор музея Владимир Прокопцов.

Скоро увидит свет и книга о налоговой грамотности. "Это совместный проект с Министерством по налогам и сборам. В издании используются наглядные материалы, сведения по каждой теме структурированы. Кроме того, на конкретных примерах будут представлены иллюстрации, чтобы даже те, кто совсем не знаком с этой темой, могли легко воспринимать информацию и применять ее в жизни", - подчеркнула Ольга Ванина.

Она отметила, что в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" в последнее время активно выходят книги с дополненной реальностью, с использованием QR-кодов. "Это вопрос концепции издания. В книгах всегда есть дополнительный материал, который остается за рамками именно по той причине, что при составлении нужно включить все самое лучшее. Технологии проще использовать в переизданиях. На первых этапах возникает больше вопросов содержания: что нужно включить, как представить сведения. Книги с электронными дополнениями следует ценить, а также понимать, что за этим стоит большая работа, которая почти не включается в стоимость", - сказала Ольга Ванина.-0-